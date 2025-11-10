Von Armen Begic

Region Wiesloch. Was Ärzte dazu führt, Patienten von einem Vertrag überzeugen zu wollen, ohne sie umfassend zu informieren oder auf deren Bedürfnisse einzugehen? Das fragten sich einige Betroffene, als sie vor der Entscheidung standen, zum 30. September eine Unterschrift beim Hausarztzentrum Metropolregion zu setzen oder nicht mehr betreut zu