Montag, 10. November 2025

Plus Region Wiesloch

Offensives Werben für Hausarztvertrag führt zu Praxiswechseln

Patienten sprechen von verlorenem Vertrauen im Hausarztzentrum. Die Bedingungen sollen sich verschlechtert haben.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Die sogenannte Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) verspricht viele Vorteile, etwa bessere Koordination und kürzere Wartezeiten. Dass sie im Hausarztzentrum Metropolregion nun aber Voraussetzung für Behandlung ist, stößt auf Kritik von Patienten. Foto: Benjamin Nolte/dpa

Von Armen Begic

Region Wiesloch. Was Ärzte dazu führt, Patienten von einem Vertrag überzeugen zu wollen, ohne sie umfassend zu informieren oder auf deren Bedürfnisse einzugehen? Das fragten sich einige Betroffene, als sie vor der Entscheidung standen, zum 30. September eine Unterschrift beim Hausarztzentrum Metropolregion zu setzen oder nicht mehr betreut zu

