So klar war die Entscheidung in Dossenheim für Windräder
Einwohner sprechen sich in Bürgerentscheiden am Sonntag für die Pläne auf dem Weißen Stein aus - Hohe Beteiligung
Von Benjamin Miltner, Lukas Werthenbach und Christoph Moll
Dossenheim/Schriesheim. Noch ist nichts sicher, doch die Chancen für den Bau von Windrädern auf den Höhenzügen um den 550 Meter hohen Weißen Stein sind am Sonntag gestiegen. Per Bürgerentscheid haben die Einwohner von Dossenheim und Schriesheim mehrheitlich "Nein" gesagt – und sich damit für den Bau von Windrädern