Montag, 10. November 2025

Plus Bürgerentscheid Windkraft Weißer Stein

So klar war die Entscheidung in Dossenheim für Windräder

Einwohner sprechen sich in Bürgerentscheiden am Sonntag für die Pläne auf dem Weißen Stein aus - Hohe Beteiligung

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 47 Sekunden
Die Ergebnisse aus Dossenheim (links) und Schriesheim (rechts) sorgten in den jeweiligen Rathäusern für Jubel. Grafiken: Kreutzer/Fotos: Alex/Dorn

Von Benjamin Miltner, Lukas Werthenbach und Christoph Moll

Dossenheim/Schriesheim. Noch ist nichts sicher, doch die Chancen für den Bau von Windrädern auf den Höhenzügen um den 550 Meter hohen Weißen Stein sind am Sonntag gestiegen. Per Bürgerentscheid haben die Einwohner von Dossenheim und Schriesheim mehrheitlich "Nein" gesagt – und sich damit für den Bau von Windrädern

