Von Benjamin Miltner, Lukas Werthenbach und Christoph Moll

Dossenheim/Schriesheim. Noch ist nichts sicher, doch die Chancen für den Bau von Windrädern auf den Höhenzügen um den 550 Meter hohen Weißen Stein sind am Sonntag gestiegen. Per Bürgerentscheid haben die Einwohner von Dossenheim und Schriesheim mehrheitlich "Nein" gesagt – und sich damit für den Bau von Windrädern