Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Region Wiesloch

Buchhandel braucht belebte Innenstädte

Inhaber Uwe Dörner und Sonja Nicolaisen sehen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. "Beratung gibt es nur vor Ort".

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Es gibt immer weniger Buchhandlungen, obwohl vor allem der Kinderbuchmarkt wächst. Uwe Dörner und Sonja Nicolaisen sehen Möglichkeiten, den Einzelhandel zu bewahren, wünschen sich aber mehr Menschen in den Innenstädten. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Armen Begic

Region Wiesloch. Um die Situation des Bucheinzelhandels in der Region zu erfassen, genügt eigentlich bereits die Tatsache, dass es überhaupt nur noch zwei Buchhandlungen gibt. Ein negatives Bild wollen aber weder Uwe Dörner, Inhaber der Läden in Wiesloch und Walldorf, noch Sonja Nicolaisen von der Buchhandlung Eulenspiegel in Wiesloch zeichnen – und blicken

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.