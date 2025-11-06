Buchhandel braucht belebte Innenstädte
Inhaber Uwe Dörner und Sonja Nicolaisen sehen Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. "Beratung gibt es nur vor Ort".
Von Armen Begic
Region Wiesloch. Um die Situation des Bucheinzelhandels in der Region zu erfassen, genügt eigentlich bereits die Tatsache, dass es überhaupt nur noch zwei Buchhandlungen gibt. Ein negatives Bild wollen aber weder Uwe Dörner, Inhaber der Läden in Wiesloch und Walldorf, noch Sonja Nicolaisen von der Buchhandlung Eulenspiegel in Wiesloch zeichnen – und blicken