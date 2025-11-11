Dienstag, 11. November 2025

Plus Rauenberg

Laura I. und Martin I. sind das neue Prinzenpaar des Musikvereins

Faschingliebe als Gemeinsamkeit, Hoheiten mit vielfältigen musikalischen Fähigkeiten. Mit ihrer Vorstellung beginnt die Fastnachtskampagne.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Die Gesichter der diesjährigen Fastnachtskampagne in Rauenberg: Laura I. und Martin I. sind das neue Prinzenpaar. Foto: Sarah Teich

Von Benjamin Starke

Rauenberg. Der Rauenberger Musikverein hat zum Start der Fastnachtskampagne stolz sein Prinzenpaar Laura I. und Martin I. präsentiert, dessen Regentschaft bis zum Aschermittwoch am 18. Februar dauern wird. Es freue ihn besonders, dass das Paar aus zwei aktiven Musikern aus der Kapelle bestehe, sagte Oliver Zeeb, der Faschingsverantwortliche des

