Von Konrad Bülow

Walldorf. War der 20-jährige Fahrer eines Siebener BMW überfordert mit dem fast 300 PS starken Fahrzeug, als er es am späten Abend des 8. März mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr an der Walldorfer Bahnhofstraße unweit der Drehscheibe steuerte? Oder hatte er einfach rücksichtslos Gas gegeben und sich nicht um seine Umgebung geschert?