Freitag, 08. August 2025

Warum Leimen sein Prädikat "Weinstadt" verdient (Fotogalerie)

Die RNZ-Sommertour macht Station in den Weinbergen. Bei der Winzerfamilie Müller erlebten Leser nachhaltigen Weinbau.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 35 Sekunden
Foto: lesa

Von Sabrina Lehr

Leimen. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und ein Glas Wein in der Hand. Klingt wie das Leben des sprichwörtlichen Gottes in Frankreich? Ganz sicher! Dies war nun aber auch ein Vormittag für 25 RNZ-Leser: Für sie ging es im Rahmen der RNZ-Sommertour auf eine exklusive Führung durch den Teil der Stadt, dem Leimen sein Prädikat "Weinstadt" verdankt.

Sabrina Lehr
Redakteurin
