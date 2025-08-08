Warum Leimen sein Prädikat "Weinstadt" verdient (Fotogalerie)
Die RNZ-Sommertour macht Station in den Weinbergen. Bei der Winzerfamilie Müller erlebten Leser nachhaltigen Weinbau.
Von Sabrina Lehr
Leimen. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und ein Glas Wein in der Hand. Klingt wie das Leben des sprichwörtlichen Gottes in Frankreich? Ganz sicher! Dies war nun aber auch ein Vormittag für 25 RNZ-Leser: Für sie ging es im Rahmen der RNZ-Sommertour auf eine exklusive Führung durch den Teil der Stadt, dem Leimen sein Prädikat "Weinstadt" verdankt.
