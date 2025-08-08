Von Sabrina Lehr

Leimen. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und ein Glas Wein in der Hand. Klingt wie das Leben des sprichwörtlichen Gottes in Frankreich? Ganz sicher! Dies war nun aber auch ein Vormittag für 25 RNZ-Leser: Für sie ging es im Rahmen der RNZ-Sommertour auf eine exklusive Führung durch den Teil der Stadt, dem Leimen sein Prädikat "Weinstadt" verdankt.