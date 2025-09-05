Von Micha Hörnle

Schriesheim. Wenn nun die Trauben gelesen werden, merkt man schnell: Die Ernte verlagert sich immer mehr in die Ebene: Hier sind die Weinberge besser mit Maschinen zu bearbeiten, hier kommt auch der Vollernter durch. Die Steillagen haben das Nachsehen, hier werden immer mehr Grundstücke aufgegeben.

{element}

Auch und gerade dort, wo vor knapp 20