Die Steillagen in Schriesheim verwildern
Norbert Fontius fordert, dass die Stadt die Eigentümer endlich in die Pflicht nehmen sollte, und kritisiert die Rebflurbereinigung.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Wenn nun die Trauben gelesen werden, merkt man schnell: Die Ernte verlagert sich immer mehr in die Ebene: Hier sind die Weinberge besser mit Maschinen zu bearbeiten, hier kommt auch der Vollernter durch. Die Steillagen haben das Nachsehen, hier werden immer mehr Grundstücke aufgegeben.{element}
Auch und gerade dort, wo vor knapp 20
