Samstag, 01. November 2025

Plus Ort der Ruhe

Neuer "Park am Bach" soll Meckesheim mehr Natur bringen

Der Park soll eine naturnahe Freianlage für alle Generationen werden: Lernort, Rückzugsraum und grüner Gegenpol zur alla-hopp!-Anlage.

01.11.2025 UPDATE: 01.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
An der Elsenz bei der alla-hopp!-Anlage soll der „Park am Bach“ entstehen. Foto: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Meckesheim. Dort, wo sich die Elsenz malerisch um die alla-hopp!-Anlage schwingt und kurz darauf mit dem Lobbach zusammentrifft, will die Gemeinde ein neues Stück Lebensqualität schaffen.

Auf der gegenüberliegenden Flussseite, wo derzeit noch private Gartengrundstücke liegen, soll mit dem "Park am Bach" eine naturnahe öffentliche Freianlage

