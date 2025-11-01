Von Anna Haasemann-Dunka

Meckesheim. Dort, wo sich die Elsenz malerisch um die alla-hopp!-Anlage schwingt und kurz darauf mit dem Lobbach zusammentrifft, will die Gemeinde ein neues Stück Lebensqualität schaffen.

Auf der gegenüberliegenden Flussseite, wo derzeit noch private Gartengrundstücke liegen, soll mit dem "Park am Bach" eine naturnahe öffentliche Freianlage