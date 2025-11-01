Neuer "Park am Bach" soll Meckesheim mehr Natur bringen
Der Park soll eine naturnahe Freianlage für alle Generationen werden: Lernort, Rückzugsraum und grüner Gegenpol zur alla-hopp!-Anlage.
Von Anna Haasemann-Dunka
Meckesheim. Dort, wo sich die Elsenz malerisch um die alla-hopp!-Anlage schwingt und kurz darauf mit dem Lobbach zusammentrifft, will die Gemeinde ein neues Stück Lebensqualität schaffen.
Auf der gegenüberliegenden Flussseite, wo derzeit noch private Gartengrundstücke liegen, soll mit dem "Park am Bach" eine naturnahe öffentliche Freianlage