Freitag, 31. Oktober 2025

zurück
Plus Nußloch

Wohnraum durch Nachverdichtung

Der Bebauungsplan "Neuer Berg" soll vereinfacht und weiterentwickelt werden. Ziel ist mehr Wohnraum durch maßvolle Nachverdichtung – mit höheren Gebäuden und größeren Baufenstern.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden
Durch Vereinfachung der Bauregeln soll mehr Nachverdichtung ermöglicht werden. Foto: heb

Von Sabine Hebbelmann

Nußloch. Der Bebauungsplan "Neuer Berg" betrifft ein rund 19 Hektar großes Gebiet im Südosten der Gemeinde. Auf Basis der Konzepte zur Gemeinde- und Innenentwicklung soll das Regelwerk vereinfacht und weiterentwickelt werden. Ziel ist, durch "behutsame Weiterentwicklung" und "maßvolle Nachverdichtung" mehr Wohnraum zu schaffen.

Stadtplanerin

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.