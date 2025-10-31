Von Sabine Hebbelmann

Nußloch. Der Bebauungsplan "Neuer Berg" betrifft ein rund 19 Hektar großes Gebiet im Südosten der Gemeinde. Auf Basis der Konzepte zur Gemeinde- und Innenentwicklung soll das Regelwerk vereinfacht und weiterentwickelt werden. Ziel ist, durch "behutsame Weiterentwicklung" und "maßvolle Nachverdichtung" mehr Wohnraum zu schaffen.

Stadtplanerin