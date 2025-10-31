Wohnraum durch Nachverdichtung
Der Bebauungsplan "Neuer Berg" soll vereinfacht und weiterentwickelt werden. Ziel ist mehr Wohnraum durch maßvolle Nachverdichtung – mit höheren Gebäuden und größeren Baufenstern.
Von Sabine Hebbelmann
Nußloch. Der Bebauungsplan "Neuer Berg" betrifft ein rund 19 Hektar großes Gebiet im Südosten der Gemeinde. Auf Basis der Konzepte zur Gemeinde- und Innenentwicklung soll das Regelwerk vereinfacht und weiterentwickelt werden. Ziel ist, durch "behutsame Weiterentwicklung" und "maßvolle Nachverdichtung" mehr Wohnraum zu schaffen.
Stadtplanerin