So bunt war der Kerwestart
Flotte Sprüche in Richtung Sandhausen, ein regionales Quiz und Schlumpeltaufe sorgen für abwechslungsreiches Programm.
Von Agnieszka Dorn
Nußloch. Spieglein, Spieglein an der Wand – wer regiert die schönste Kommune im Land? Die Antwort war ganz klar: "Sandhausen glänzt im Abendlicht, doch Nußloch strahlt 1000-mal heller – vergiss das nicht!" Der auf Initiative der Materialseilbahn-Freunde mit Künstlicher Intelligenz (KI) produzierte Song "Spieglein, Spieglein Hakan" sorgte bei der
