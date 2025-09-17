Gegen Demenz kann man etwas tun
Die Aktionswoche startete am Montag. Ein Experte gab Einblicke in Statistiken und aktuelle Forschung.
Nußloch. (agdo) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, dass Alzheimer bis 2030 die dritthäufigste Todesursache sein wird. Die Lebenserwartung gilt als größter Risikofaktor. "Experten rechnen damit, dass es wegen der steigenden Lebenserwartung in Deutschland bis 2050 bis zu 2,8 Millionen Betroffene geben könnte", sagte Dr. Christoph Rott, der bei der Auftaktveranstaltung der "Woche der
