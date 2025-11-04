Von Annette Steininger

Hirschberg. Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Die Hirschbergerinnen und Hirschberger sind am 30. November beim Bürgerentscheid zum Neubaugebiet "Rennäcker" gefragt. Aus Sicht von Bürgermeister Ralf Gänshirt tut sich an dieser Stelle "ein gewisser Scheideweg" auf: "Wo wollen wir hin? Wollen wir Stagnation und Rückgang in der dörflichen