Hirschberger bekommen Broschüre mit allen Infos zum Bürgerentscheid
Die 20-seitige Broschüre wird ab Freitag an alle Haushalte verteilt. Darin geht es um das Für und Wider zum Neubaugebiet "Rennäcker".
Von Annette Steininger
Hirschberg. Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Die Hirschbergerinnen und Hirschberger sind am 30. November beim Bürgerentscheid zum Neubaugebiet "Rennäcker" gefragt. Aus Sicht von Bürgermeister Ralf Gänshirt tut sich an dieser Stelle "ein gewisser Scheideweg" auf: "Wo wollen wir hin? Wollen wir Stagnation und Rückgang in der dörflichen