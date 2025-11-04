Dienstag, 04. November 2025

zurück
Plus Neubaugebiet "Rennäcker"

Hirschberger bekommen Broschüre mit allen Infos zum Bürgerentscheid

Die 20-seitige Broschüre wird ab Freitag an alle Haushalte verteilt. Darin geht es um das Für und Wider zum Neubaugebiet "Rennäcker".

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Bürgermeister Ralf Gänshirt stellte am Montag im Rathaus die Informationsbroschüre für den Bürgerentscheid vor. Foto: Steininger

Von Annette Steininger

Hirschberg. Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Die Hirschbergerinnen und Hirschberger sind am 30. November beim Bürgerentscheid zum Neubaugebiet "Rennäcker" gefragt. Aus Sicht von Bürgermeister Ralf Gänshirt tut sich an dieser Stelle "ein gewisser Scheideweg" auf: "Wo wollen wir hin? Wollen wir Stagnation und Rückgang in der dörflichen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.