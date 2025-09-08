Montag, 08. September 2025

zurück
Neckarsteinach

Lockerungen bei Schweinepest

Anleinpflicht für Hunde und Wegegebot fallen in Hessen weg

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 34 Sekunden
Foto: Christoph Schmidt/dpa

Neckarsteinach. (cm) Die Afrikanische Schweinepest grassiert im Südwesten weiter. Der hessische Kreis Bergstraße, in dem auch Neckarsteinach liegt, hat zwar nun das Kerngebiet des Seuchengeschehens im Bereich Bensheim, Biblis, Viernheim und Lampertheim erweitert - gleichzeitig aber Lockerungen für weitere Bereiche des Landkreises bekanntgegeben.

Dies wird möglich, da inzwischen zahlreiche Zäune errichtet wurden, um eine unkontrollierte Wanderung von Wildschweinen und somit die Ausbreitung der Schweinepest zu verhindern. So werden im gesamten Kreisgebiet die Anleinpflicht für Hunde sowie das Wegegebot aufgehoben.

Ebenso entfällt die Drohnenbefliegung und der Genehmigungsvorbehalt im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten, teilte das Landratsamt in Heppenheim weiter mit. Somit dürfen Waldwege wieder verlassen werden, was insbesondere für die nahende Pilzsaison wichtig wird.

Auch interessant
Netze gegen die Seuche: ForstBW stellte in Schwarzach neue Fallen für Wildschweine vor
Tierseuche: Warum die Schweinepest Baden-Württemberg noch beschäftigt

In der Sperrzone II einschließlich des Kerngebiets wurde in bestimmten Bereichen die Durchführung von Drück- und Erntejagden freigegeben. Gleichzeitig wurde durch eine Lageveränderung die Erweiterung des Kerngebietes Richtung Odenwald bis an die B38 erforderlich.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.