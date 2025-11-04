Container zu verkaufen – Übergangsgebäude des Kindergartens werden geleert
Die Container werden aktuell "gereinigt und leer geräumt" würden. Parallel dazu läuft bereits die Suche nach Interessenten.
Neckarsteinach. (pau) Was passiert mit den Containern? So lautete die Anfrage der Freien Wählergemeinschaft (FWG) in zurückliegender Stadtverordnetenversammlung. Der FWG-Stadtverordnete Nicolas Lennartz-Bock wollte wissen, wie es mit den Übergangsgebäuden weitergeht, die während der Bauzeit des neuen städtischen Kindergartens im Schönauer Tal unverzichtbar waren. Die Antwort: Die Container