Dienstag, 04. November 2025

zurück
Plus Neckarsteinach

Container zu verkaufen – Übergangsgebäude des Kindergartens werden geleert

Die Container werden aktuell "gereinigt und leer geräumt" würden. Parallel dazu läuft bereits die Suche nach Interessenten.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Die Container gehören bald der Geschichte an: Sie sollen verkauft werden. Foto: Alex

Neckarsteinach. (pau) Was passiert mit den Containern? So lautete die Anfrage der Freien Wählergemeinschaft (FWG) in zurückliegender Stadtverordnetenversammlung. Der FWG-Stadtverordnete Nicolas Lennartz-Bock wollte wissen, wie es mit den Übergangsgebäuden weitergeht, die während der Bauzeit des neuen städtischen Kindergartens im Schönauer Tal unverzichtbar waren. Die Antwort: Die Container

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.