Freitag, 05. September 2025

zurück
Plus Neckargemünd

Stadt erhöht Steuern aus Finanznot

Schlafen und Spielen werden teurer: Die Kommune verdoppelt die Bettensteuer für Touristen. Auch die Vergnügungssteuer steigt

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 48 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nicht nur Heidelberg hat Finanzprobleme. Auch die Nachbarstadt Neckargemünd ist in Nöten und steht unter der Beobachtung des Landratsamts als Kommunalaufsichtsbehörde. Sie braucht mehr Einnahmen.

Wer künftig als Gast in Neckargemünd übernachten möchte oder sein "Glück" an einem Spielautomaten versuchen möchte, muss deshalb tiefer in

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.