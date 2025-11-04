Dienstag, 04. November 2025

Otmar Alts "Blume" im Menzerpark wird abgebaut

Die Skulptur war nach einer Attacke Ende August umzäunt worden. Am Mittwochvormittag wird sie abgebaut und kehrt nach Tübingen zurück.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 11 Sekunden
Seit Ende August wird das Kunstwerk von einem Bauzaun umgeben. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Ja, im Menzerpark blüht es noch. Dies ist aber nicht etwa dem Klimawandel zu "verdanken", sondern einem Kunstwerk von Otmar Alt. Die farbenfrohe Skulptur des international bekannten Künstlers war im August vor dem historischen Gebäude aufgestellt worden. Das bunte Kunstwerk sollte auf die inzwischen beendete große Otmar-Alt-Ausstellung mit über 100 Grafiken und Skulpturen in

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
