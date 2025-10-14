Dienstag, 14. Oktober 2025

Mückenlochs Kirche St. Cyriakus ist nun entweiht

Mit einem Profanierungs-Gottesdienst wurde das Mückenlocher Gotteshaus am Sonntag verabschiedet.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 36 Sekunden
Zum Abschied war St. Cyriakus seit Jahren mal wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Foto: Alex

Neckargemünd-Mückenloch. (pau) "Wenn ihr weint, weinen wir mit euch. Wenn ihr lacht, lachen wir mit euch." Mit diesen Worten stand der evangelische Pfarrer In Jung am vergangenen Sonntag seinen katholischen Glaubensbrüdern und -schwestern bei. Beim bewegenden Abschiedsgottesdienst zur Profanierung der katholischen Kirche St. Cyriakus in Mückenloch fand er hoffnungsvolle Worte. Sie standen

