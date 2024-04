Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Bunt ist das Leben – nie wieder braun", "Rote Karte für die AfD", "Als wir Frauen mehr Rechte wollten, meinten wir keine Nazis" und "Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber": Das und noch mehr war am Samstagnachmittag auf Plakaten zu lesen. Rund 500 Personen – so die Schätzung der Organisatoren, die Polizei sah 400 – waren bei bestem Wetter zusammengekommen, um unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Es war ein beeindruckendes Bild und zusammen mit Eppelheim vor einigen Wochen die größte Kundgebung dieser Art im direkten Heidelberger Unland. In Neckargemünd war es laut Bürgermeister Frank Volk die größte Demo seit Ende der 80er Jahre, als gegen das Aus fürs Jugendzentrum gekämpft wurde.

Aus allen Himmelsrichtungen strömten Menschen zum Bahnhof, wo die Demo startete. Der Chor "Sound’n’Pepper" stimmte die Teilnehmer unter anderem mit "Die Gedanken sind frei" ein. Initiator Stefan Geißler von den Grünen wies wohl auch angesichts des Vorfalls vor einer Woche in Sandhausen – hier hatte ein Mann die Kundgebung gestört – darauf hin, dass "unerwünschte Gestalten" der Polizei zu melden seien. Solche seien aber "nicht zu erwarten". Um Punkt 15 Uhr setzte sich der Tross in Bewegung – angeführt von der Trommelgruppe "Rhythm of Resistance". Deren Mitglieder gaben den Ton an und riefen "Alle zusammen gegen den Faschismus", "Ob Süd, ob Nord: Widerstand an jedem Ort" und "Ganz Neckargemünd hasst die AfD". Die Demo legte die große Kreuzung als zentralen Knotenpunkt der Bundesstraßen 37 und 45 lahm, wo einige Autofahrer große Augen machten und warten mussten. Auch in der Bahnhof- und der Hauptstraße wurden Passanten und Touristen von der Demo überrascht, manche schlossen sich aber sogar spontan an.

Am Marktplatz sprach Stefan Geißler dann von einem "wunderbaren Anblick". Es gelte klarzumachen, wie wichtig eine friedfertige und tolerante Gesellschaft sei, betonte er unter Riesenapplaus. In der Region habe es viele Veranstaltungen dieser Art gegeben – nur in Neckargemünd nicht. Es sei beeindruckend gewesen, wie schnell sich Parteien, Kirchen, Stadt sowie zahlreiche Vereine, Initiativen und Organisationen angeschlossen hätten. "Alle ziehen an einem Strang – das ist viel wert", so Geißler, der auch der Trommelgruppe des ökumenischen Zentrums Arche für die Unterhaltung auf dem Marktplatz dankte.

"Es ist wichtig, Position zu beziehen", betonte Bürgermeister Frank Volk in seiner Rede und verlas die im Januar vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete "Trierer Erklärung". "Wir sind hier, um den Feinden der Demokratie die Stirn zu bieten", sagte er. "In unserer Stadt darf für solch ein Gedankengut kein Platz sein." Hermino Katzenstein sprach für die Grünen und freute sich, in welch kurzer Zeit das breite Bündnis geschmiedet worden sei. Alle Teilnehmer seien "aufrechte Demokraten", die zusammenstehen müssten. Unter Applaus sagte er, dass die AfD in Neckargemünd nicht zur Gemeinderatswahl antrete. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt betonte, dass auf den Straßen der Antisemitismus wieder öfter zu sehen sei. "Wir bekennen uns zu unserer historischen Verantwortung", so Oppelt mit Blick auf die NS-Zeit. "Wir müssen verhindern, dass es jemals wieder so weit kommt."

Arno Jakobs von den Freien Wählern erinnerte an den SS-Massenmörder Karl Jäger, der nach dem Krieg auch in Neckargemünd unbehelligt lebte. Die Stadt müsse ihre Geschichte aufarbeiten. Jens Hertel von der SPD sagte, dass Demokratie immer wieder neu gelebt werden müsse. Sich hier zu engagieren sei oft anstrengend: "Die Geschichte hat aber gezeigt, dass es sich lohnt."

Elke Messer-Schillinger von AfD-Watch Heidelberg betonte, dass die Partei durch Ignoranz weder kleiner werde noch verschwinde. Wichtig sei eine Zivilgesellschaft, die für ihre Werte einstehe. Das kommunale Umfeld sei dabei am wichtigsten. Die evangelische Pfarrerin Petra Hasenkamp zitierte mit Stephanie Müller von der katholischen Kirchengemeinde und ihrem Mann Andreas die berühmte "I have a dream"-Rede des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King. Sie luden dazu ein, mit Stofffäden wortwörtlich ein Netzwerk zu knüpfen gegen Rechtsextremismus, ehe alle "We shall overcome" sangen.

Initiator Geißler zeigte sich am Ende ebenso zufrieden wie die Polizei. Revierchef Wolfgang Metzger sprach von einer "beeindruckenden Harmonie". Die Beamten hätten eine fünfköpfige Gruppe der Antifa begleitet. Es sei zu keinen Störungen gekommen. Einen Schreckmoment gab es allerdings, als ein lauter Knall ertönte. Ein Reifen eines Rollstuhls war geplatzt ...