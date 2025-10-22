Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Neckargemünd

Die Stadt gibt ihre Räume für Parteien frei

Bisheriges Nutzungsverbot wollte Extremparteien kein Forum bieten. Dies fällt nun nach jahrzehntelanger Diskussion.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 54 Sekunden
Künftig sollen das Martin-Luther-Haus, die Villa Menzer und das Alte E-Werk nutzbar sein, die Erich-Kästner-Schule war es bisher in Teilen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nach jahrzehntelanger Diskussion hat der Gemeinderat nun in öffentlicher Sitzung bemerkenswert schnell eine weitreichende Entscheidung getroffen: Es war um 22.05 Uhr, als das Verbot zur Nutzung von städtischen Räumen für Parteien aufgehoben wurde (siehe unten).

Oder anders formuliert: Das Gremium traf mit 16 Stimmen von CDU, SPD und

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
