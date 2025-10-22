Die Stadt gibt ihre Räume für Parteien frei
Bisheriges Nutzungsverbot wollte Extremparteien kein Forum bieten. Dies fällt nun nach jahrzehntelanger Diskussion.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Nach jahrzehntelanger Diskussion hat der Gemeinderat nun in öffentlicher Sitzung bemerkenswert schnell eine weitreichende Entscheidung getroffen: Es war um 22.05 Uhr, als das Verbot zur Nutzung von städtischen Räumen für Parteien aufgehoben wurde (siehe unten).
Oder anders formuliert: Das Gremium traf mit 16 Stimmen von CDU, SPD und