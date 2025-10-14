Von Günther Grosch

Weinheim. "Es ist Sonntag, und wir feiern Gottesdienst. Zu ungewohnter Zeit: nicht vormittags, sondern am Nachmittag. Und es sind etwas mehr Menschen hier als sonst." Sein Humor blitzte auch am "Tag der Tage" aus den Worten von Pfarrer Joachim Dauer hervor, als er vom Altar her seine Begrüßungsworte an die Gläubigen in der bis auf den letzten Platz