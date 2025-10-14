Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus "Nahbar, echt und menschlich"

Pfarrer Joachim Dauer nahm in Weinheim Abschied

Bei seinem letzten Gottesdienst war die Kirche proppenvoll. Es gab bewegende Worte und auch ein sehr persönliches Lob von Oberbürgermeister Just.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 44 Sekunden
In der St. Marien-Kirche nahmen am Sonntag katholische wie evangelische Christen Platz. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Es ist Sonntag, und wir feiern Gottesdienst. Zu ungewohnter Zeit: nicht vormittags, sondern am Nachmittag. Und es sind etwas mehr Menschen hier als sonst." Sein Humor blitzte auch am "Tag der Tage" aus den Worten von Pfarrer Joachim Dauer hervor, als er vom Altar her seine Begrüßungsworte an die Gläubigen in der bis auf den letzten Platz

