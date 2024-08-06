Dielheim. (tt) Die Ursachenforschung nach dem Überdruckereignis, das am Wochenende in Dielheim zu mehreren Wasserrohrbrüchen führte, dauert an. "Wir müssen die Situation weiter beobachten", sagte Bauamtsleiter Alexander Wenning. Man wisse derzeit noch nicht, wie es zu dem Überdruck im Trinkwassernetz kommen konnte. Weil sich danach der Hochbehälter aber nur sehr langsam wieder