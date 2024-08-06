Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Nach Wasserrohrbrüchen in Dielheim

Bürger sollen Wasser sparen

Am Wochenende kam es zu einem Überdruckereignis im Trinkwassernetz. Die Schäden wurden am Montag behoben.

06.08.2024 UPDATE: 06.08.2024 18:18 Uhr 3 Minuten, 20 Sekunden
An der Kreuzung der Tairnbacher Straße mit der Straße „Am Ruhberg“ traten gleich zwei Wasserrohrbrüche auf, die gestern Mittag behoben wurden. Foto: Teufert

Dielheim. (tt) Die Ursachenforschung nach dem Überdruckereignis, das am Wochenende in Dielheim zu mehreren Wasserrohrbrüchen führte, dauert an. "Wir müssen die Situation weiter beobachten", sagte Bauamtsleiter Alexander Wenning. Man wisse derzeit noch nicht, wie es zu dem Überdruck im Trinkwassernetz kommen konnte. Weil sich danach der Hochbehälter aber nur sehr langsam wieder

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
