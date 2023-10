Verkehrsprobleme sind "nicht weg"

Von Timo Teufert

Wiesloch. Der Mobilitätspakt Walldorf-Wiesloch geht in die Verlängerung: Das haben die Projektbeteiligten mit ihrer Unterschrift am Mittwoch im Saal der Volksbank Kraichgau in Wiesloch besiegelt. Zuvor gingen die Mitglieder des Steuerkreises in einer Gesprächsrunde auf die Herausforderungen der kommenden fünf Jahre ein, blickten aber auch auf das