Segeln ohne Wind – Die RNZ-Neckar-Sommertour (plus Fotogalerie)
Bei Flaute lernten die Sommertouristen bei der Hochseesegler-Vereinigung Kurpfalz Geduld, Segeltricks – und fuhren im Simulator wie auf dem Neckar.
Von Felix Hüll
Neckargemünd-Neckarhäuserhof. Grünes Ufer, Neckarwasser, das den blauen Himmel spiegelt, darauf Boote mit Segeln, und an den Bänken zwischen Klubhaus und Anlegestegen Menschen, bunt gekleidet, mehrere tragen einheitlich ein blaues Klub-T-Shirt.
Mit diesem Anblick beginnt die RNZ-Sommertour zu Gast beim Verein Hochseesegler-Vereinigung Kurpfalz und der
