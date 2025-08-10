Sonntag, 10. August 2025

Plus "Meer" aus der Freizeit machen

Segeln ohne Wind – Die RNZ-Neckar-Sommertour (plus Fotogalerie)

Bei Flaute lernten die Sommertouristen bei der Hochseesegler-Vereinigung Kurpfalz Geduld, Segeltricks – und fuhren im Simulator wie auf dem Neckar.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 20:00 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Still über die Neckarwellen gleiten, angetrieben nur vom Wind – das konnten 20 RNZ-Sommertouristen bei der Hochseesegler-Vereinigung Kurpfalz. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Neckargemünd-Neckarhäuserhof. Grünes Ufer, Neckarwasser, das den blauen Himmel spiegelt, darauf Boote mit Segeln, und an den Bänken zwischen Klubhaus und Anlegestegen Menschen, bunt gekleidet, mehrere tragen einheitlich ein blaues Klub-T-Shirt.

Mit diesem Anblick beginnt die RNZ-Sommertour zu Gast beim Verein Hochseesegler-Vereinigung Kurpfalz und der

Von Felix Hüll
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
