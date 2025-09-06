Samstag, 06. September 2025

zurück
Plus Mauer/Meckesheim

Störche sind jetzt von der Elsenz nach Afrika unterwegs

Naturschützer beobachteten geschlüpfte Störche. Nun sind sie Richtung Winterquartier ausgeflogen.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Der Meckesheimer Storch hat die Region gen Süden verlassen. Foto: Hilscher

Von Jutta Trilsbach

Mauer/Meckesheim. Wenn der Nachwuchs flügge wird, lassen Eltern ihn mit guten Wünschen ziehen. So geschah es kürzlich im grünen Wiesental, als sich Naturschützer, Spaziergänger und Radfahrer vom fotogenen Anblick stolzierender Störche verabschieden mussten, die sich zum Überwintern auf den Weg gen Süden machten.

Rückblick: Im Naturschutzgebiet

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.