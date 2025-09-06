Störche sind jetzt von der Elsenz nach Afrika unterwegs
Naturschützer beobachteten geschlüpfte Störche. Nun sind sie Richtung Winterquartier ausgeflogen.
Von Jutta Trilsbach
Mauer/Meckesheim. Wenn der Nachwuchs flügge wird, lassen Eltern ihn mit guten Wünschen ziehen. So geschah es kürzlich im grünen Wiesental, als sich Naturschützer, Spaziergänger und Radfahrer vom fotogenen Anblick stolzierender Störche verabschieden mussten, die sich zum Überwintern auf den Weg gen Süden machten.
Rückblick: Im Naturschutzgebiet
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+