Mit 70 und Hund Horst zum Comeback
Rückwärtslauf-Weltmeister Arno Schneider nach Hüft-OP wieder im Wettkampf-Modus. Los geht es im Geländelauf mit dem Vierbeiner.
Von Nicolas Lewe
Lobbach. Arno Schneider muss als Weltmeister eigentlich niemandem mehr etwas beweisen. Der 70-Jährige aus dem Lobbacher Ortsteil Lobenfeld hat die Titel im Rückwärtslaufen errungen. Erfolge auf regionaler Ebene hat er zudem im Geländelauf mit Hund verbucht. Sein hierbei vorerst letzter Wettkampf war die Südwestdeutsche Meisterschaft im April 2024. Bereits