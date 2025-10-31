Freitag, 31. Oktober 2025

zurück
Plus Lobbach

Mit 70 und Hund Horst zum Comeback

Rückwärtslauf-Weltmeister Arno Schneider nach Hüft-OP wieder im Wettkampf-Modus. Los geht es im Geländelauf mit dem Vierbeiner.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden
Arno Schneider trainiert mit seinem Hund Horst für die Wettkampf-Rückkehr. Foto: privat

Von Nicolas Lewe

Lobbach. Arno Schneider muss als Weltmeister eigentlich niemandem mehr etwas beweisen. Der 70-Jährige aus dem Lobbacher Ortsteil Lobenfeld hat die Titel im Rückwärtslaufen errungen. Erfolge auf regionaler Ebene hat er zudem im Geländelauf mit Hund verbucht. Sein hierbei vorerst letzter Wettkampf war die Südwestdeutsche Meisterschaft im April 2024. Bereits

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.