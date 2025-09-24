Ladenburg. (rsb) In der Sitzung des Technischen Ausschusses des Ladenburger Gemeinderates stellte Bärbel Schlosser vom Planungsbüro Bioplan Heidelberg ihren Plan für die Biotop-Vernetzung in Ladenburg vor. Anschließend diskutierten die Ratsmitglieder, wie die Vorschläge in der Römerstadt am besten umgesetzt werden könnten.

Im Juni 2022 wurde das Planungsbüro beauftragt, sich mit der