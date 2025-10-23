Donnerstag, 23. Oktober 2025

zurück
Plus Ladenburg

Was wird aus dem Viessmann-Grundstück?

Die Stadt plant den Rückkauf des Grundstücks am Weststadt-Kreisel. Der Bau eines Ärztehauses wäre Option, die die Stadt weiterbringen würde.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Auf diesem Grundstück soll etwas gebaut werden. Eigentlich wollte sich die Firma Viessmann dorthin umziehen, doch nun hat sie die Neubaupläne verworfen. Stattdessen beschäftigt sich die Stadt mit einem Rückkauf – und den dortigen Möglichkeiten. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Was haben die Nachbarkommunen Schriesheim, Dossenheim, Hirschberg und der Mannheimer Stadtteil Seckenheim auf ihrem Areal, was es in Ladenburg (noch) nicht gibt? Antwort: Ärztehäuser. Dieser Standortnachteil könnte sich ändern, denn es stehen Überlegungen im Raum, wie und vor allem wo auch in Ladenburg ein Ärztehaus entstehen könnte.

"Fix

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.