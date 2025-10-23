Was wird aus dem Viessmann-Grundstück?
Die Stadt plant den Rückkauf des Grundstücks am Weststadt-Kreisel. Der Bau eines Ärztehauses wäre Option, die die Stadt weiterbringen würde.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Was haben die Nachbarkommunen Schriesheim, Dossenheim, Hirschberg und der Mannheimer Stadtteil Seckenheim auf ihrem Areal, was es in Ladenburg (noch) nicht gibt? Antwort: Ärztehäuser. Dieser Standortnachteil könnte sich ändern, denn es stehen Überlegungen im Raum, wie und vor allem wo auch in Ladenburg ein Ärztehaus entstehen könnte.
"Fix