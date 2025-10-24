Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Ladenburg

Andere sollen Sanierung der Werkrealschule mitfinanzieren

Das fordert der Gemeinderat und richtet einen Appell an die Umlandgemeinden.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Die Werkrealschule wird gerade groß saniert. Rund 70 Prozent der Schüler kommen von außerhalb. Foto: rsb

Ladenburg. (rsb) Eigentlich sollten nur die sanitären Anlagen renoviert werden, jetzt wird die gesamte Werkrealschule saniert. Und das für geschätzt über sieben Millionen Euro. Das Thema treibt die Ratsmitglieder schon länger um, und zwar noch aus einem anderen Grund: Über 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule "Unterer Neckar" kommen aus den Umlandgemeinden. Und die sollen

