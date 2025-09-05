Kronau. (RNZ) Auf der Kreisstraße K3575 bei Kronau ist es am Donnerstag gegen 15.20 Uhr zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen, nachdem ein Sattelzug eine erhebliche Menge Dieselkraftstoff verloren hatte. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe ein Zeuge den Fahrer des Sattelzugs zunächst auf den Treibstoffverlust aufmerksam gemacht. Der 56-jährige Fahrer habe daraufhin sein Fahrzeug an der Bushaltestelle Gewerbegebiet Heidig in Kronau abgestellt.

Aus dem beschädigten Tank der Zugmaschine sei weiterhin Diesel ausgetreten, der sich offenbar auf der gesamten Fahrbahnbreite ansammelte und zum Teil in den angrenzenden Grünstreifen floss.

Die Feuerwehr Kronau habe daraufhin den ausgelaufenen Kraftstoff gebunden und den restlichen Inhalt des Tanks abgepumpt. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten sei die Kreisstraße zwischen dem Badesee Langenbrücken und dem Industriegebiet Kronau für rund fünf Stunden voll gesperrt worden. Gegen 20.10 Uhr sei die Straße wieder für den Verkehr freigegeben worden, heißt es seitens der Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge riss die Tankwanne des Sattelzugs beim Umfahren der Umrandung eines Kreisverkehrs auf Höhe einer Tankstelle in Ubstadt-Weiher auf, teilt das Polizeipräsidium weiter mit.

Ort des Geschehens

Da der auslaufende Dieselkraftstoff offenbar zunächst vom Fahrer unbemerkt geblieben sei, habe der Streckenabschnitt auf der Kreisstraße K3575 zwischen dem Kreisverkehr und der Bushaltestelle Gewerbegebiet Heidig ebenfalls gesäubert werden müssen. Dabei sei es jedoch zu keiner weiteren Sperrung gekommen, heißt es abschließend in der Polizeimeldung.