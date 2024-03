Kronau. (of) Das Industriegebiet A5-Quartier in Kronau wird um ein Schnellrestaurant erweitert: Bereits im Mai wird eine Filiale von McDonald’s eröffnen, wie von Franchise-Nehmer und Geschäftsführer Dennis Schnell aus Baden-Baden zu erfahren war. Der Name Schnell ist also Programm, denn der Unternehmer betreibt bereits acht Filialen der Imbisskette in der Region – unter anderem in Rauenberg.

Zuletzt war in Kronau viel spekuliert worden, nachdem im April 2019 ein chinesisches Restaurant gegenüber der Rotkreuz-Rettungswache am Autobahnzubringer zur A5 abgebrannt war. Tankstelle, Bäckerei oder Übernachtungshotel wurden als Optionen genannt.

Dennis Schnell hat das Areal für 20 Jahre gepachtet. Das Grundstück gehört Klaus Vocke, der direkt nebenan an der Landstraße L555 ein Autohaus mit KFZ-Werkstatt besitzt. Mit der Nähe zur Autobahn erhofft sich der Betreiber regen Besuchsverkehr, zumal über die L555 Waghäusel, Bad Schönborn und Östringen im Einzugsgebiet liegen – ebenso die Gemeinde St. Leon-Rot.

In der 5700-Einwohner-Kommune Kronau wird die Ansiedlung von McDonald’s begrüßt und Bürgermeister Frank Burkard (CDU) freut sich über eine weitere Aufwertung des Autobahn-Industriegebiets im Westen Kronaus, zumal weitere Arbeitsplätze – man spricht von rund 40 Fachkräften und weiteren Mitarbeitern – entstehen. Das ganze Projekt "A5 Quartier" muss durch die Nähe zum Wald landschaftsbildverträglich betrachtet werden und bedarf forstbehördlicher Genehmigungen, heißt es aus Kronau.

Dort war nach 18-monatiger Bauzeit im August 2020 auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern das Penny-Zentrallager für Südwestdeutschland mit einer Investitionssumme von 100 Millionen Euro in Betrieb gegangen, 600 Menschen fanden einen neuen Arbeitsplatz.

Auf dem 65.000 Quadratmeter großen A5-Quartier wurde in der Zwischenzeit auch das "Multi-User-Center" mit neuen Flächen für Büros, Veranstaltung und Logistik errichtet. Bei McDonald’s ist man im Zeitplan: "Im Moment sind wir bereits im Innenausbau des Stahlbauwerks, danach folgen die Außenanlagen", so der zuständige Bauleiter.