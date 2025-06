Von Jürgen Müller und Benjamin Miltner

Dossenheim/Heidelberg. Ein Friedhofsbesuch beim Grab ihrer Familie in Handschuhsheim, ein schneller Imbiss in Dossenheim. Mehr Zeit war nicht. Königin Silvia und König Carl Gustaf waren am Fronleichnam für wenige Stunden zu Besuch in ihrer Heimat.

Ganz unerkannt blieb die gebürtige Heidelbergerin beim Kurztrip am Donnerstag