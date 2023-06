Walldorf. (seb) Die Unterbindung des Freigangs für Katzen in Walldorf ist weiterhin notwendig: Das betont das Landratsamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerche ist Katzen in Walldorf-Süd seit 1. April der Freigang nicht erlaubt. Den diesbezüglichen Geltungsbereich hat das Landratsamt in seiner Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2022 festgehalten. Die betroffenen Katzen dort dürfen das Haus während der Brutzeit der Haubenlerche nicht oder allenfalls an der Leine geführt verlassen – oder sie werden übergangsweise auf einem "ausbruchsicheren" Balkon oder in einem Hausgarten, aus dem sie nicht entkommen können, gehalten.

"Im Interesse aller"

Wie das Landratsamt mitteilt, haben sich die Walldorfer Katzenhalterinnen und -halter zunächst an die Verfügung gehalten: In den ersten Wochen nach Wiederinkrafttreten der Ausgangssperre wurden "im Prinzip keine Katzen im Gefahren- und Brutbereich der Haubenlerche mehr gesichtet", wie das Amt erklärt. Doch das hat sich jetzt geändert: "Seit Ende April tauchen dort wieder Katzen auf."

Da die Haubenlerche aktuell wieder brütet und noch mit weiteren Brutversuchen zu rechnen ist, bittet das Landratsamt die betroffenen Katzenhalterinnen und -halter nochmals eindringlich, die Anordnungen der Allgemeinverfügung einzuhalten. Bei Verstößen gegen die Anordnungen drohen ansonsten die genannten Maßnahmen – unter anderem die Verhängung eines Zwangsgeldes.

Der Appell des Landratsamts lautet: "Es liegt letztendlich im Interesse aller, dass der Bestand der Haubenlerche in Walldorf schnellstmöglich wieder zunimmt." Sollten die Jungvögel die für sie hergerichteten Ausgleichsflächen besiedeln, könnten die Einschränkungen für Katzen bald wieder gelockert oder aufgehoben werden.