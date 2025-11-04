Gaiberg. (agdo) In den 1980er Jahren gab es in Deutschland verschiedene Debatten über Tierversuche und – verbunden damit – über die Herkunft der Tiere. Auch in der Region rund um Heidelberg nahmen damals Berichte über verschwundene Haustiere zu – vorwiegend waren es Katzen.

Es habe damals den Verdacht gegeben, dass die gestohlenen Tiere zu Forschungszwecken an die Universität