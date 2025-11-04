Gaiberger Verein gegen Haustier-Diebstahl löst sich nach 40 Jahren auf
In den 1980er Jahren hatten sich Besitzer zusammengetan, weil der Verdacht aufkam, dass Tiere zu Forschungszwecken verkauft werden. Der Vereinszweck sei jedoch nun entfallen.
Gaiberg. (agdo) In den 1980er Jahren gab es in Deutschland verschiedene Debatten über Tierversuche und – verbunden damit – über die Herkunft der Tiere. Auch in der Region rund um Heidelberg nahmen damals Berichte über verschwundene Haustiere zu – vorwiegend waren es Katzen.
Es habe damals den Verdacht gegeben, dass die gestohlenen Tiere zu Forschungszwecken an die Universität