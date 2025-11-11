Region Heidelberg. (cm) Werner Fischer ist zwar seit über einem Jahr im Ruhestand, aber immer noch für den Gemeindeverwaltungsverband Schönau (GVV) aktiv. Denn die Frage, ob auf dem Lammerskopf ein Windpark entsteht, wurde nicht in seiner Amtszeit als Geschäftsführer des Verbandes entschieden. Und so blieb Fischer dessen Windkraft-Beauftragter.

>>>Alles zum Lammerskopf-Aus lesen