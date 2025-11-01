Samstag, 01. November 2025

zurück
Idee entstand am Stammtisch

Dirty Deeds kommen nach Hirschberg

Die AC/DC-Coverband rockt am 8. November die Alte Turnhalle. Karten gibt es im Wirtshaus "Zum Lamm".

01.11.2025 UPDATE: 01.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 12 Sekunden
Die Band Dirty Deeds hat sich zum Ziel gesetzt, mehrheitlich AC/DC-Stücke aus der „guten alten Zeit“ zu spielen. Foto: privat

Hirschberg-Großsachsen. (ans) An einem Stammtisch in Leimen entstand die Idee von drei Freunden, alle Jahrgang 1964, für ein Konzert in Großsachsen: Sie wollten privat einen Auftritt der Band Dirty Deeds organisieren. Und das hat geklappt: Am Samstag, 8. November, tritt eine der bekanntesten AC/DC-Coverbands der Region in der Alten Turnhalle auf.

Zumindest einer der Veranstalter dürfte den Großsachsenern nicht unbekannt sein: Bernhard ("Bonzo") Gutfleisch aus Schriesheim, der bei Auftritten des Odenwälder Shanty Chors in Hirschberg als "Smutje" in der Küche steht. Mitveranstalter sind Klaus Jug, Bruder des Schlagzeugers der Band, und Thomas Hochmüller, großer AC/DC-Fan. "Es war eine Schnapsidee", sagt Gutfleisch schmunzelnd. Anlass für die Überlegungen war der 60. Geburtstag der drei.

Thomas Hochmüller, „Bonzo“ Gutfleisch und Klaus Jug (v.li.). Foto: Anita

An die Halle kamen sie über Gutfleischs Verbindung zum Odenwälder Shanty Chor. Matz Scheid stellte den Kontakt zum Rathaus her. "Der Kontakt zur Gemeinde war einfach", erzählt Gutfleisch und lobt das Rathaus. "So hatten wir einen Veranstaltungsort." Organisation und ein guter Draht zur Band seien hinzugekommen. "Nun freuen wir drei Veranstalter uns und die Band sich auf das Konzert."

Gegründet als einmaliges Spaßprojekt für eine Bon-Scott-Gedächtnisparty avancierten Dirty Deeds nach ihrem ersten Auftritt am 19. Februar 2000 schnell zum Geheimtipp der Heidelberger Musikszene. Inzwischen sind sie unter anderem in Kabul, Afghanistan, oder beim Wacken-Open-Air aufgetreten.

Mit Alex Kraft (Gitarre, Gesang), Joe Daniels (Gitarre, Gesang), Alex Weigand (Bass, Gesang), Martin Jug (Drums) und Marcus "BC” Pföhler (Gesang) ist das AC/DC-Line-up der Bon-Scott-Ära komplett. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mehrheitlich AC/DC-Stücke aus der "guten alten Zeit" zu spielen. Das Repertoire umfasst sämtliche Titel der ersten fünf LPs und der australischen Veröffentlichungen. Dazu gehören Hits wie "Highway To Hell" oder"T-N-T".

Auch interessant
Heidelberger Herbst 2025: Der "Herbst" lockte 180.000 Besucher zu Musik, Sport und Kultur

Info: Karten gibt es im Wirtshaus "Zum Lamm" für 20 Euro. Beginn des Konzerts am Samstag, 8. November, in der Alten Turnhalle Großsachsen ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.