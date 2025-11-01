Hirschberg-Großsachsen. (ans) An einem Stammtisch in Leimen entstand die Idee von drei Freunden, alle Jahrgang 1964, für ein Konzert in Großsachsen: Sie wollten privat einen Auftritt der Band Dirty Deeds organisieren. Und das hat geklappt: Am Samstag, 8. November, tritt eine der bekanntesten AC/DC-Coverbands der Region in der Alten Turnhalle auf.

Zumindest einer der Veranstalter dürfte den Großsachsenern nicht unbekannt sein: Bernhard ("Bonzo") Gutfleisch aus Schriesheim, der bei Auftritten des Odenwälder Shanty Chors in Hirschberg als "Smutje" in der Küche steht. Mitveranstalter sind Klaus Jug, Bruder des Schlagzeugers der Band, und Thomas Hochmüller, großer AC/DC-Fan. "Es war eine Schnapsidee", sagt Gutfleisch schmunzelnd. Anlass für die Überlegungen war der 60. Geburtstag der drei.

Thomas Hochmüller, „Bonzo“ Gutfleisch und Klaus Jug (v.li.). Foto: Anita

An die Halle kamen sie über Gutfleischs Verbindung zum Odenwälder Shanty Chor. Matz Scheid stellte den Kontakt zum Rathaus her. "Der Kontakt zur Gemeinde war einfach", erzählt Gutfleisch und lobt das Rathaus. "So hatten wir einen Veranstaltungsort." Organisation und ein guter Draht zur Band seien hinzugekommen. "Nun freuen wir drei Veranstalter uns und die Band sich auf das Konzert."

Gegründet als einmaliges Spaßprojekt für eine Bon-Scott-Gedächtnisparty avancierten Dirty Deeds nach ihrem ersten Auftritt am 19. Februar 2000 schnell zum Geheimtipp der Heidelberger Musikszene. Inzwischen sind sie unter anderem in Kabul, Afghanistan, oder beim Wacken-Open-Air aufgetreten.

Mit Alex Kraft (Gitarre, Gesang), Joe Daniels (Gitarre, Gesang), Alex Weigand (Bass, Gesang), Martin Jug (Drums) und Marcus "BC” Pföhler (Gesang) ist das AC/DC-Line-up der Bon-Scott-Ära komplett. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mehrheitlich AC/DC-Stücke aus der "guten alten Zeit" zu spielen. Das Repertoire umfasst sämtliche Titel der ersten fünf LPs und der australischen Veröffentlichungen. Dazu gehören Hits wie "Highway To Hell" oder"T-N-T".

Info: Karten gibt es im Wirtshaus "Zum Lamm" für 20 Euro. Beginn des Konzerts am Samstag, 8. November, in der Alten Turnhalle Großsachsen ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt.