Freitag, 05. September 2025

Plus Hund als Übeltäter?

Was ist mit den 3 beliebten Enten am Waldsee in Walldorf passiert?

Von drei Hausente ist nur noch eine da. Eine Federspur lässt nichts Gutes erahnen. Der Angelverein glaubt nicht an ein Wildtier.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Die drei weißen Enten im Hochholzer Wald waren bekannt und beliebt. Foto: privat

Walldorf. (aham) Zwei der drei Enten vom Waldsee sind verschwunden. Der Walldorfer Angelverein, der Pächter des Sees inmitten des Hochholzer Waldes ist, veröffentlichte gestern einen Zeugenaufruf, denn zahlreiche weiße Federn lassen auf Schlimmes schließen.

Das Verschwinden der zutraulichen Hausenten ist ein herber Schlag für den Verein und alle, die regelmäßig im Hochholzer Wald

