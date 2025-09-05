Was ist mit den 3 beliebten Enten am Waldsee in Walldorf passiert?
Von drei Hausente ist nur noch eine da. Eine Federspur lässt nichts Gutes erahnen. Der Angelverein glaubt nicht an ein Wildtier.
Walldorf. (aham) Zwei der drei Enten vom Waldsee sind verschwunden. Der Walldorfer Angelverein, der Pächter des Sees inmitten des Hochholzer Waldes ist, veröffentlichte gestern einen Zeugenaufruf, denn zahlreiche weiße Federn lassen auf Schlimmes schließen.
Das Verschwinden der zutraulichen Hausenten ist ein herber Schlag für den Verein und alle, die regelmäßig im Hochholzer Wald
