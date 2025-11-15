Samstag, 15. November 2025

Plus Hoffe-Fans wegen Schal angegriffen

Wie ein 15-Jähriger und Freunde in St. Leon-Rot attackiert wurden

Der junge Anhänger der TSG Hoffenheim schildert der RNZ, wie der Angriff ablief. Waren es wegen der Niederlage verärgerte RB-Leipzig-Fans?

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden

St. Leon-Rot. (kbw) Weil sie sich an einem Fußball-Fanschal der TSG Hoffenheim störten, sollen unbekannte junge Männer in St. Leon-Rot eine Gruppe Jugendlicher angegriffen haben. Wie die Attacke ablief, schilderte einer der Geschädigten im RNZ-Gespräch.

Er habe sich am vergangenen Samstagabend mit drei gleichaltrigen Freunden getroffen, um den St. Leoner Sauerkrautmarkt zu besuchen,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
