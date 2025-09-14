Sonntag, 14. September 2025

zurück
Plus Hirschberg

Was erwartet die Schüler in den beiden Grundschulen?

Ab Montag wird wieder gebüffelt. Die RNZ hat sich vor dem Schulstart umgehört.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
Die Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Sechs Wochen Sommerferien sind vorüber, und für alle Kinder, die in die Schule gehen, beginnt das neue Schuljahr am Montag, 15. September. Die RNZ hat sich in beiden Grundschulen in Hirschberg umgehört.

In der Grundschule Großsachsen wird es wieder acht Klassen geben. "Das heißt, wir sind wieder zweizügig und haben insgesamt 150

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.