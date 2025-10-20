Montag, 20. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschberg

Verkauf des Lions-Adventskalenders erfolgreich gestartet

Vor dem Edeka-Markt Zeilfelder war das Kaufinteresse groß. Der Kalender ist auch im Bürgerbüro erhältlich.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 28 Sekunden
Bürgermeister Ralf Gänshirt, Ingrid Schmidt-Brand, Laura Zeilfelder, Volker Zeilfelder, Kerstin Seidenschwann und Jens Otte (v.li.) mit dem neuen Adventskalender. Foto: Lions

Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Mit großer Begeisterung startete der Lions Club Weinheim am vergangenen Samstag parallel zum Verkauf in der Fußgängerzone Weinheims auch in Hirschberg den Verkauf des Adventskalenders 2025. Vor dem Edeka-Markt Zeilfelder nutzten zahlreiche Bürger die Gelegenheit, sich frühzeitig einen oder mehrere Kalender zu sichern.

Zur Unterstützung der Initiative kam

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.