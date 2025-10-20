Verkauf des Lions-Adventskalenders erfolgreich gestartet
Vor dem Edeka-Markt Zeilfelder war das Kaufinteresse groß. Der Kalender ist auch im Bürgerbüro erhältlich.
Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Mit großer Begeisterung startete der Lions Club Weinheim am vergangenen Samstag parallel zum Verkauf in der Fußgängerzone Weinheims auch in Hirschberg den Verkauf des Adventskalenders 2025. Vor dem Edeka-Markt Zeilfelder nutzten zahlreiche Bürger die Gelegenheit, sich frühzeitig einen oder mehrere Kalender zu sichern.
Zur Unterstützung der Initiative kam