Freitag, 05. September 2025

Plus Hirschberg-Leutershausen

Verein hält Erinnerung in der ehemaligen Synagoge wach

Der Einsatz ist eine Herzensangelegenheit: Seit 25 Jahren sorgt der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge für Leben im Haus: mit Konzerten, Vorträgen, Ausstellungen und Begegnungen mit Nachfahren.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Blick auf die Ehemalige Synagoge, in die der Verein viel Arbeit gesteckt hat. Fotos: cis (2) / Kreutzer (1)

Von Christina Schäfer

Hirschberg. Sie sei ein unscheinbares, hässliches Gebäude gewesen, sagt Michael Penk. Schaut man die Ehemalige Synagoge in Leutershausen heute an, ist dieser Satz kaum vorstellbar. Sie ist zweifelsohne ein Schmuckstück. Daran hat auch der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen e.V. seinen Anteil.

Nachdem die Gemeinde Hirschberg das

