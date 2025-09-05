Verein hält Erinnerung in der ehemaligen Synagoge wach
Der Einsatz ist eine Herzensangelegenheit: Seit 25 Jahren sorgt der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge für Leben im Haus: mit Konzerten, Vorträgen, Ausstellungen und Begegnungen mit Nachfahren.
Von Christina Schäfer
Hirschberg. Sie sei ein unscheinbares, hässliches Gebäude gewesen, sagt Michael Penk. Schaut man die Ehemalige Synagoge in Leutershausen heute an, ist dieser Satz kaum vorstellbar. Sie ist zweifelsohne ein Schmuckstück. Daran hat auch der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen e.V. seinen Anteil.
Nachdem die Gemeinde Hirschberg das
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+