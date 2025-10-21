Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Hirschberg-Leutershausen

Bücher, Babysachen und Spielzeug beim großen Kinderflohmarkt

Fortsetzung schon geplant: Der Fußballverein feierte in der Heinrich-Beck-Halle erfolgreich Premiere.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Rund 60 Aussteller aus der ganzen Region – sogar aus Laudenbach, Heddesheim und Schriesheim – waren am Sonntag in die Heinrich-Beck-Halle gekommen. Organisiert hatte den Flohmarkt die Jugendabteilung des FVL. Foto: pau

Von Meike Paul

Hirschberg-Leutershausen. Bücher stapelten sich neben kunterbunten Babylätzchen, ein flitzrotes Bobbycar wechselte gleich in den ersten Minuten den Besitzer: Wer am Sonntagvormittag die Heinrich-Beck-Halle betrat, tauchte ein in ein Meer aus Kinderschätzen. Zwischen Lego-Kisten, Stramplern, Matschhosen, Stofftieren und kleinen Fahrrädern herrschte

