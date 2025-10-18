Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Hirschberg

Ideengeber, Helfer und Spender willkommen

Von Rasenmähen bis Radständer: Die Gruppe "Begegnungsorte" hat mit der "Hirschbergwiese" schon einiges an Arbeit geleistet.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 42 Sekunden
Sie war die letzten Monate sehr fleißig: die AG „Begegnungsorte“. Unter anderem mäht sie regelmäßig die Hirschbergwiese und befreit sie von Unkraut. Außerdem hat sie ein Hinweisschild und einen Radständer montiert. Foto: Schäfers

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Aus der Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" ist einiges gewachsen, hält sich kontinuierlich oder könnte noch größer werden. Eine sehr aktive Arbeitsgruppe ist "Begegnungsorte". Aktuell gehören ihr elf Hirschbergerinnen und Hirschberger an, von denen sich zwei ausschließlich um den "Schillergarten" kümmern. Ein anderer Teil

