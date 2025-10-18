Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Aus der Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" ist einiges gewachsen, hält sich kontinuierlich oder könnte noch größer werden. Eine sehr aktive Arbeitsgruppe ist "Begegnungsorte". Aktuell gehören ihr elf Hirschbergerinnen und Hirschberger an, von denen sich zwei ausschließlich um den "Schillergarten" kümmern. Ein anderer Teil