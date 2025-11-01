Holzkünstler Jochen Liebrich belebt alten Schuppen in Leutershausen
Der denkmalgeschützte Schuppen hinter der Alten Villa hat eine neue Bestimmung: Kettensägenkünstler Jochen Liebrich richtet dort seine Werkstatt ein – mit Rücksicht auf das Erbe.
Von Nicoline Pilz
Hirschberg-Leutershausen. Der alte Schuppen hinter der Alten Villa in Leutershausen war einst ein Back- und Räucherhaus und steht unter Denkmalschutz. Lange Zeit hat sich der Gemeinderat mit der Frage befasst, was damit passieren soll, hat Investitionen erwogen und wieder verworfen. Und sich von dem Gedanken verabschiedet, dort in irgendeiner Form