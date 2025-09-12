Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Als sich im Frühjahr 1975 die ersten zehn Jugendlichen im Keller des evangelischen Kindergartens trafen, um gemeinsam Musik zu machen, konnte niemand ahnen, dass damit der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt wurde. Heute – 50 Jahre später – ist der evangelische Posaunenchor Großsachsen aus dem kirchlichen und kulturellen