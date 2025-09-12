Freitag, 12. September 2025

Plus Hirschberg-Großsachsen

Evangelischer Posaunenchor zeigt große Leidenschaft für die Musik

Ein halbes Jahrhundert Klang und Gemeinschaft: 1975 trafen sich zehn Jugendliche im Keller des Kindergartens.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 31 Sekunden
Szene aus dem Konzert des evangelischen Posaunenchors zum 50. Jubiläum in der Alten Turnhalle in Großsachsen. Foto: Peter Dorn

Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Als sich im Frühjahr 1975 die ersten zehn Jugendlichen im Keller des evangelischen Kindergartens trafen, um gemeinsam Musik zu machen, konnte niemand ahnen, dass damit der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt wurde. Heute – 50 Jahre später – ist der evangelische Posaunenchor Großsachsen aus dem kirchlichen und kulturellen

weiter
