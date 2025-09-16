Hirschberg-Leutershausen. (vkn) Der leckere Duft von frischem Kaffee war am Sonntag der erste Hinweisgeber auf den ersten Öffnungstag des neuen "Café Halleluja" neben der katholischen Kirche. Unter einem gelben Pavillon vor dem alten Mesnerhaus wartete ein reichhaltiges Kuchenbuffet auf die Gäste. Um die Mittagszeit zeigten die vielen fehlenden Stücke, dass der Besucherstrom nach dem ersten

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote