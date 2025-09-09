Kein Stadt-Vertreter kam zum Boule-Turnier
Sportlich perfekt, politisch etwas enttäuschend: "Les Amis de Cavaillon" und "Zwei Burgen Bouler" ließe die Kugeln rollen.
Von Günther Grosch
Weinheim. Hochbetrieb herrschte am vergangenen Wochenende beim sportlichen Kräftemessen auf dem an der Waidallee gelegenen Boulodrome des Vereins "Zwei Burgen Bouler Weinheim". 22 Mannschaften mit jeweils drei Spielern – also je einem "Triplette" – hatten sich im Zuge der "Heimattage Baden-Württemberg" zum ersten Boule-Turnier des vor gut zwei Jahren
