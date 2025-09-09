Von Günther Grosch

Weinheim. Hochbetrieb herrschte am vergangenen Wochenende beim sportlichen Kräftemessen auf dem an der Waidallee gelegenen Boulodrome des Vereins "Zwei Burgen Bouler Weinheim". 22 Mannschaften mit jeweils drei Spielern – also je einem "Triplette" – hatten sich im Zuge der "Heimattage Baden-Württemberg" zum ersten Boule-Turnier des vor gut zwei Jahren