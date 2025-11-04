Dienstag, 04. November 2025

Plus Heiligkreuzsteinach

Altes Lampenhainer Rathaus wird saniert

Der Gemeinderat bewilligte mehr als 60.000 Euro. Die Hälfte wird gefördert. Ein Treppenlift soll für Barrierefreiheit sorgen.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Auch die Feuerwehr nutzt das frühere Rathaus im Ortsteil Lampenhain. Foto: Alex

Heiligkreuzsteinach. (pau) In zurückliegender Gemeinderatssitzung stand unter anderem ein besonders zukunftsweisendes Projekt auf der Tagesordnung: die barrierefreie Sanierung des ehemaligen Rathauses in Lampenhain. Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl erläuterte den Hintergrund und die geplanten Maßnahmen.

Das historische Gebäude, das seit über fünf Jahrzehnten als kultureller Treffpunkt

