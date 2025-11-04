Altes Lampenhainer Rathaus wird saniert
Der Gemeinderat bewilligte mehr als 60.000 Euro. Die Hälfte wird gefördert. Ein Treppenlift soll für Barrierefreiheit sorgen.
Heiligkreuzsteinach. (pau) In zurückliegender Gemeinderatssitzung stand unter anderem ein besonders zukunftsweisendes Projekt auf der Tagesordnung: die barrierefreie Sanierung des ehemaligen Rathauses in Lampenhain. Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl erläuterte den Hintergrund und die geplanten Maßnahmen.
Das historische Gebäude, das seit über fünf Jahrzehnten als kultureller Treffpunkt