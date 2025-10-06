Von Edda Nieber

Donnerstag, 16.30 Uhr. Ein ganz normaler Nachmittag in der Redaktion. Plötzlich ein dumpfer Knall, ein Schatten. Ich schrecke auf und begreife sofort: Ein Vogel ist gegen die Scheibe geflogen. Was daran so besonders ist, ahne ich schon wenig später. Das Tier, das auf der Fensterbank sitzt, ist eindeutig eine Wachtel.

Ich erkenne sie sofort,