Wachtel crasht Redaktion – und wird zum kleinen Naturwunder
"Bruchpilotin" im Pfaffengrund : Eine seltene Feldwachtel prallte am Donnerstag mehrmals gegen das RNZ-Verlagsgebäude. Es begann eine ganz besondere Rettungsaktion.
Von Edda Nieber
Donnerstag, 16.30 Uhr. Ein ganz normaler Nachmittag in der Redaktion. Plötzlich ein dumpfer Knall, ein Schatten. Ich schrecke auf und begreife sofort: Ein Vogel ist gegen die Scheibe geflogen. Was daran so besonders ist, ahne ich schon wenig später. Das Tier, das auf der Fensterbank sitzt, ist eindeutig eine Wachtel.
Ich erkenne sie sofort,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+