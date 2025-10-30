Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Hamsterkäufe wegen Vogelgrippe

Wird Geflügel zu Weihnachten rund um Heidelberg knapp?

Kleintierzüchter befürchten "Depressionen" durch die Stallpflicht. Ein Gänsemäster berichtet.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 44 Sekunden
Rund 17.000 Gänse färben die Hügel um den Kramerhof bei Mauer aktuell weiß. Foto: Alex

Von Sabrina Lehr und Christoph Moll

Region Heidelberg. Früher, heftiger, gefährlicher. Die Vogelgrippe hält aktuell Deutschland in Atem. Täglich werden neue Fälle infizierter Vögel bekannt, Tausende Hühner wurden deutschlandweit schon getötet und Verbraucher wie Geflügelhalter bangen um Eier, Martinsgans und Co. Wie steht es um das Geflügel in der Region? Die RNZ sprach

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
