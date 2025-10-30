Wird Geflügel zu Weihnachten rund um Heidelberg knapp?
Kleintierzüchter befürchten "Depressionen" durch die Stallpflicht. Ein Gänsemäster berichtet.
Von Sabrina Lehr und Christoph Moll
Region Heidelberg. Früher, heftiger, gefährlicher. Die Vogelgrippe hält aktuell Deutschland in Atem. Täglich werden neue Fälle infizierter Vögel bekannt, Tausende Hühner wurden deutschlandweit schon getötet und Verbraucher wie Geflügelhalter bangen um Eier, Martinsgans und Co. Wie steht es um das Geflügel in der Region? Die RNZ sprach