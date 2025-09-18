Donnerstag, 18. September 2025

Plus Gemeinderat Neckargemünd

Gibt es nun keine Ausschuss-Sitzungen mehr vor 16 Uhr?

Die Stadträte fordern spätere Beginnzeiten für Ausschüsse und Kommissionen. Doch Verwaltung und Bürgermeister sehen dadurch Mehrbelastung für Mitarbeiter.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 44 Sekunden
Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr tagt bereits immer um 17 Uhr. Foto: Moll

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Mehrheit der Stadträte möchte, dass Sitzungen von Ausschüssen und Kommissionen des Gemeinderates nicht vor 16 Uhr beginnen. Dies wurde bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates beschlossen – und bietet Sprengstoff. Denn der Wunsch der Ehrenamtlichen kollidiert mit den Bedürfnissen der städtischen Mitarbeiter, die dann

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
