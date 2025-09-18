Gibt es nun keine Ausschuss-Sitzungen mehr vor 16 Uhr?
Die Stadträte fordern spätere Beginnzeiten für Ausschüsse und Kommissionen. Doch Verwaltung und Bürgermeister sehen dadurch Mehrbelastung für Mitarbeiter.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Die Mehrheit der Stadträte möchte, dass Sitzungen von Ausschüssen und Kommissionen des Gemeinderates nicht vor 16 Uhr beginnen. Dies wurde bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates beschlossen – und bietet Sprengstoff. Denn der Wunsch der Ehrenamtlichen kollidiert mit den Bedürfnissen der städtischen Mitarbeiter, die dann
